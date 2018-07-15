Стали известны подробности трагедии с актрисой Марианной Рубинчик

Актриса Марианна Рубинчик, получившая тяжелые ожоги после пожара, произошедшего на ее даче в Ленинском районе Московской области, пребывала в тяжелой депрессии.

Женщина сильно переживала из-за смерти своих родителей. После этого актриса перестала сниматься в кино и злоупотребляла алкоголем. В конце прошлого года она проходила лечение в наркологической больнице.

По информации «МК», женщине вылечили запущенную пневмонию, провели курс реабилитации и выписали домой. После этого Рубинчик переехала жить к подруге.

В день, когда произошло ЧП, актриса выпила много алкоголя и уснула с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару. От гибели ее спасла подруга, стащив с нее загоревшееся одеяло и затушив водой.

Сорокачетырехлетняя Рубинчик была доставлена в больницу, она получила ожоги лица, шеи и рук. В общей сложности у нее обожжено 51% поверхности тела.

Марианна Рубинчик - дочь режиссера Валерия Рубинчика и актрисы Валентины Шендриковой. Она снималась в фильмах «Нанкинский пейзаж», «Кино про кино» и сериале «Час Волкова».