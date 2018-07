Трамп назвал Евросоюз противником США

Президент США Дональд Трамп назвал Евросоюз противником Соединенных Штатов. Это суждение американский лидер озвучил в эфире передачи Face the Nation.

BREAKING: President Trump in new @CBSNews interview calls the European Union a “foe” of the United States. The president also said Russia is a “foe in certain respects” and China “is a foe economically.” Coming up on @FaceTheNation: pic.twitter.com/s4mRpV8ok2