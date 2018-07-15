Трамп назвал Евросоюз противником США

Президент США Дональд Трамп назвал Евросоюз противником Соединенных Штатов. Это суждение американский лидер озвучил в эфире передачи Face the Nation.

BREAKING: President Trump in new @CBSNews interview calls the European Union a “foe” of the United States. The president also said Russia is a “foe in certain respects” and China “is a foe economically.” Coming up on @FaceTheNation: pic.twitter.com/s4mRpV8ok2 — Face The Nation (@FaceTheNation) 15 июля 2018 г.

Своим мысли Трамп формулировал, рассказывая о векторах внешней политике США. Он отметил, что поведение Евросоюза в торговых вопросах делает его противников Штатов.

Американский президент добавил, что речь не идет о признании Евросоюза «плохим». Противником Штатов Евросоюз является именно в торговом плане, выступая как конкурент и соперник.

Также Трамп частично признал противниками США Российскую Федерацию и Китай. Россия является соперником «в некоторых аспектах», а Китай ведет себя как противник, когда речь идет о мировой экономике и противостоянии в этой сфере.