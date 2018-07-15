В Москве эвакуирован ТЦ «Детский мир»

Посетители московского торгового центра «Детский мир» эвакуированы из-за анонимного звонка о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Об этом сайту «Звезды» сообщил источник в экстренных службах. В здании объявили тревогу и попросили посетителей и персонал покинуть помещение.

Кроме того, поступили сообщения о «минировании» ТЦ «Атриум», ТЦ «Метрополис», а также здания Большого театра. По данным инцидентам проводится проверка.