Порошенко призвал молиться за автокефалию УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны молиться за то, чтобы Украинской православной церкви выделили автокефалию. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По словам украинского президента, ситуация для страны с предоставлением томоса – указа предстоятеля православной церкви - складывается очень непростая. Порошенко подчеркнул, что нет оснований полагать, что Украине легко предоставят автокефалию, в связи с чем остается только «бороться и молиться».

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и в конце концов всей мировой геополитики», - заявил Порошенко.

В данный момент на Украине действует единственная каноническая церковь – Украинская православная церковь Московского патриархата, которая признается всем мировым православием. Также действуют непризнанные - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Активные действия, связанные с «борьбой за независимость от Москвы», Петр Порошенко начал предпринимать в начале 2018 года.