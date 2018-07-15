ВСУ массово отказываются от «передовых» украинских минометов «Молот»

Украинские военнослужащие стали отказываться от минометов отечественного производства «Молот». Разработка современной украинской оборонной промышленности не пришлась военным по вкусу.

Как рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, новые минометы «Молот» имеют огромное количество заводских дефектов и следов коррозии. Эта информация указана в рапорте замкомандира 92-й мотопехотной бригады по вооружению, на который ссылается представитель ЛНР.

«Военнослужащие ВСУ массово отказываются использовать так называемую передовую разработку "Укроборонпрома" - миномет "Молот". В своем рапорте заместитель командира 92-й мотопехотной бригады по вооружению указал, что сам миномет - очень плохая копия советского миномета 2С12 "Сани"», - цитирует Марочко РИА Новости.

«Молот» разработан на украинском заводе «Маяк» с 2015 года и с 2016 поставляется в войска. За этот небольшой срок, по подтвержденным данным, семь человек погибли при взрывах этого миномета, еще восемнадцать получили ранения. Эта разработка является одним из предметов гордости корпорации «Укроборонпрома».