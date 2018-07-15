Путин подарил букет цветов первой леди Франции
Президент России Владимир Путин подарил букет из пионов и роз первой леди Франции Бриджит Макрон.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон вместе с женой прибыли в Кремль. Главы государств обсудили двусторонние отношения.
Формат таких мероприятий не предполагает участия президентских жен в переговорах, поэтому Путин уделил некоторое время первой леди Франции, а затем Бриджит оставила глав государств наедине.
Французский лидер поздравил сборную России с достойным выступлением в рамках игр мирового первенства, а также отметил высокую организацию проведения чемпионата.
Чета Макронов прибыла в Москву на финал мундиаля, который проходит 15 июля, в воскресенье. На московском стадионе «Лужники» встретятся команды Франции и Хорватии. Матч начнется в 18:00.