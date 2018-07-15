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Эмир Кустурица открыл в Сербии фестиваль русской музыки

Мария Осипова
18:20 15.07.2018
Крошечная деревушка Кюстендорф, затерянная в горах между Сербией и Боснией, каждый год становится центром русской и сербской классической музыки.

Деревня Кюстендорф пропитана творческой энергетикой. Пройтись по улице Феллини, свернуть на Стенли Кубрика… Когда-то Дрвенград был построен для фильма «Жизнь как чудо» Эмира Кустурицы. Но декорации режиссер решил сохранить. Теперь эта крошечная деревушка, затерянная в горах между Сербией и Боснией, каждый год становится центром русской и сербской классической музыки.

Без красных ковровых дорожек и протокола. Это не просто этнодеревня, сам режиссер говорит, что фестиваль проходит в мире, который придумал Эмир Кустурица. Юные скрипачи репетируют на лужайке между деревенскими домиками, в которых и живут. Рядом кларнетист повторят джазовую композицию с видом на горы. А прямо на завтраке сербские участницы конкурса в четыре руки играют Мусоргского «Ночь на лысой горе», по очереди переворачивая страницы.

«Когда играешь вдвоем, главное, слушать друг друга. Нам это хорошо удается, потому что мы еще и подруги, понимаем с полуслова», - рассказала пианистка Ивана Дамьянова.

Григорий Франк приехал на музыкальный фестиваль из Томска. На конкурс прислал видео с исполнением и поразил профессиональное жюри. Он пришел в музыкальную школу, чтобы записаться на уроки игры на гитаре, а в итоге выбрал виолончель. Охотно делится навыками и показывает, как правильно держать инструмент и смычок.

Эмир Кустурица рассказывает, когда-то на этой горе были только телефонный столб и стог сена. Но он представлял себе, как тут стоит фортепиано, а по окрестностям разносятся звуки русской классики. И вот теперь здесь проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Большой», где юные таланты могут себя показать и на мэтров посмотреть.

«Эта идея вышла из того, что я делал в жизни… такой маленький фестиваль, на котором будут играть самые лучшие музыканты и сейчас вы видите здесь очень много людей. Когда я сюда приехал, здесь совсем ничего не было. И была идея создать тут такой храм искусства», - рассказал режиссер.

И многое в этом храме искусства напоминает о России - площадь Никиты Михалкова, дома Достоевского... Поддержать фестиваль приехал Милош Бикович, который уже не меньше российский актер, чем сербский.

«Здесь к русским относятся особо. С Россией у нас прочная связь уже на протяжении многих веков», - отметил Бикович.

Фестиваль проходит уже в шестой раз, и с каждым годом в деревне Кустурицы становится все теснее. Единственное, что ограничивает число участников - это количество домиков для проживания. Россия в этом году бьет рекорды - отправила делегацию из 27 юных талантов.

«Огромный шаг в представительстве России. На первое место вышел Омск, семь человек прислали. Мы стараемся, чтобы ребята были не из столиц, хотя Москва представлена. Стараемся Сибирь, Урал, чтобы небольшие города могли поучаствовать в таком грандиозном событии, которое дарит нам Эмир Кустурица», - рассказал член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Поддерживает молодых музыкантов, а это ребята в возрасте от 13 до 25 лет, «Газпром нефть». Победитель конкурсных слушаний получает золотую матрешку. И, главное, уникальный музыкальный опыт и мастер-классы от всемирно известных классических музыкантов.

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