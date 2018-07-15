Власти РФ планируют увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о мерах, которые собираются предпринять власти в связи с пенсионной реформой, то есть повышением пенсионного возраста.

В частности, правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, потерявших работу незадолго до выхода на заслуженный отдых. Сейчас минимальный размер денежных выплат безработным россиянам составляет 850 рублей, максимальный – 4900 рублей. Точный возраст, с которого будущие пенсионеры смогут получать увеличенные пособия, а также размер этих выплат он не назвал.

«Мы говорим о том, что если человека даже уволили, ну, где-то, значит, в возрасте, за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице», - сказал Силуанов в эфире программы «Познер», пишет РИА Новости.

По словам чиновника, российские власти прорабатывают готовят специальные программы для переобучения людей предпенсионного возраста, оставшихся без работы. Министр пообещал, что государство «поможет таким людям переобучиться, а также получить новую профессию».

Напомним, правительство 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, согласно которому планирует повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.