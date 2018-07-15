Глава МИД Испании объяснил огромную популярность Путина

Глава министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил, почему, по его мнению, президент России Владимир Путин обладает столь высокой популярностью. Секрет в эффективной внешней политике, уверен глава МИД Испании.

Боррель подчеркнул, что Россия вернулась на международную арену в качестве сильного игрока, «нравится это нам или нет». Путин столь популярен, поскольку олицетворяет собой это возвращение ввиду выверенной внешней политики. Великая в прошлом держава возвращается в свой статус после периода «принижения», отметил министр.

«Нравится нам это или нет, Россия вернулась. Путин пользуется огромной популярностью, потому что он представляет собой возвращение на международную арену приниженной страны, старой великой державы, которая хочет снова проявить себя. И да, у него есть ядерное оружие», - сказал глава МИД Испании в интервью El Pais.

Тем не менее, Жозеп Боррель напомнил, что у Европы, куда входит и Испания, есть определенная позиция относительно России и ее возрождающегося оборонного потенциала. Министр добавил, что необходимо помнить о «проблемах, которые Россия вызывает у наших союзников», однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.