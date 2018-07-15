Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Испании объяснил огромную популярность Путина

Вадим Синицын
17:10 15.07.2018
Путин столь популярен, поскольку олицетворяет собой возвращение России на международную арену, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.
Глава МИД Испании объяснил огромную популярность Путина
Фото: пресс-служба президента РФ

Глава министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил, почему, по его мнению, президент России Владимир Путин обладает столь высокой популярностью. Секрет в эффективной внешней политике, уверен глава МИД Испании.

Боррель подчеркнул, что Россия вернулась на международную арену в качестве сильного игрока, «нравится это нам или нет». Путин столь популярен, поскольку олицетворяет собой это возвращение ввиду выверенной внешней политики. Великая в прошлом держава возвращается в свой статус после периода «принижения», отметил министр.

«Нравится нам это или нет, Россия вернулась. Путин пользуется огромной популярностью, потому что он представляет собой возвращение на международную арену приниженной страны, старой великой державы, которая хочет снова проявить себя. И да, у него есть ядерное оружие», - сказал глава МИД Испании в интервью El Pais.

Тем не менее, Жозеп Боррель напомнил, что у Европы, куда входит и Испания, есть определенная позиция относительно России и ее возрождающегося оборонного потенциала. Министр добавил, что необходимо помнить о «проблемах, которые Россия вызывает у наших союзников», однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.07.2018, 17:14
Власти РФ планируют увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста
Дата15.07.2018, 13:42
Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю
Дата15.07.2018, 16:31
Опубликованы составы на финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата14.07.2018, 08:47
Прыжок на орбиту: зачем России понадобился сверхбыстрый космический грузовик
Дата14.07.2018, 13:55
Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144 красноармейцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:14 В стране и мире
Власти РФ планируют увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста
16:07 Спорт
Видео
Президент Хорватии подарила Путину футбольную майку: видео
15:59 В стране и мире
ДНР: «Правый сектор»* подорвал автомобиль спецназа ВСУ, есть погибшие
15:07 В стране и мире
Google подготовил пользователям Chrome неприятный сюрприз
13:42 Армия
Видео
Корабли-участники Главного парада в честь Дня ВМФ отработали прохождение в строю
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом
Видео
Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео
Видео
«Прямое оскорбление Британии»: жители Королевства возмутились обращением Трампа с Елизаветой II
«Чудовищная мощь из России»: американцы протестировали пулю Полева
Найдена функция, делающая работу всех Android-смартфонов сверхбыстрой
Видео
Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.