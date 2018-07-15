Трамп обсудит с Путиным экстрадицию 12 «российских хакеров»

Президент США Дональд Трамп поговорит с Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки о возможной экстрадиции 12 россиян, которые якобы причастны к «хакерским атакам» в Штатах. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как отметил Трамп, изначально он не собирался поднимать эту тему на переговорах, однако теперь считает, что может обсудить этот вопрос. Однако проблема состоит в том, что ни в России, ни в США не налажена практика экстрадиции в подобных случаях.

Президент США также отметил, что хакерские атаки на сервера Демократической партии, в которых Америка обвиняет россиян, произошли во времена Барака Обамы. Предыдущему президенту США и его соратниками по партии должно быть стыдно за плохую информационную защиту, отметил глава государства.

Ранее минюст США обвинил 12 россиян во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году путем хакерских атак на почту членов Демократической партии. Согласно документу ведомства, российские хакеры якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.