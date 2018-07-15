Мэй рассказала, что Трамп предлагал ей засудить ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагал ей судиться с Евросоюзом, а не вступать в переговоры.

«Он сказал, что мне надо засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а засудить их», - сказала глава британского правительства в программе «Шоу Эндрю Марра» на ВВС, когда ведущий спросил ее, что означает «жесткий совет» Трампа, который он дал ей на совместной пресс-конференции в Лондоне.

Мэй добавила, что в ходе той же встречи президент США посоветовал ей не отказываться от переговоров по Brexit.

В связи с этим, британский премьер заявила, что она намерена сесть за стол переговоров и договориться о лучшем соглашении для ее страны.

Ранее Трамп заявил, что вариант «мягкого» выхода из Евросоюза, предложенного премьером Великобритании, разрушит планы соглашения по торговле между Лондоном и Вашингтоном.