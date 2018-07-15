ДНР: «Правый сектор»* подорвал автомобиль спецназа ВСУ, есть погибшие

Боевики экстремистской организации «Правый сектор»* подорвали автомобиль «Урал» 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

По словам начальника пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниила Безсонова, военнослужащие подорвались на управляемом фугасе, который заложили экстремисты.

Взрыв произошел под Авдеевкой, погибли трое солдат спецназа ВСУ, еще шестеро получили ранения, пишет «Донецкое агентство новостей».

В ДНР считают, что причиной конфликтами между «Правым сектором»* и ВСУ стало стремление последних разоружить экстремистов.

По данным разведка ДНР, во время «хлебного перемирия», объявленного с 1 июля, Киев наращивает свои силы у линии соприкосновения, в частности, принято решение о вводе в Донбасс подразделений из недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады ВСУ.

* организация, запрещенная в России.