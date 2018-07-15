Тайно и роскошно: Эмин Агаларов женился в Москве

Популярный певец и предприниматель Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой. По данным портала Super, торжество прошло практически тайно, без журналистов и в кругу самых близких.

Церемония состоялась в одном из гольф-клубов рядом с Москвой. По данным СМИ, на торжестве присутствовали звездные друзья певца, в том числе Григорий Лепс, Тимати, Светлана Лобода и многие другие.

Ранее Агаларов уже был женат. Его первой супругой была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Для Алены Гавриловой эти серьезные отношения тоже не являются первыми - ранее она состояла в союзе с миллиардером Рустамом Тарико и имеет с ним общего ребенка.