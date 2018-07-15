Все ради победы: супермодель из Хорватии дала пикантное обещание перед финалом

Известная хорватская певица и модель Нивс Цельсиус решила необычным способом простимулировать футболистов сборной Хорватии перед игрой в финале чемпионата мира по футболу.

В случае победы национальной команды пышногрудая красавица пообещала устроить эротическую фотосессию и выложить в Instagram самые откровенные снимки, пишет «Спорт-экспресс».

А пока рекомендуем вам полюбоваться теми пикантными фотографиями, которыми она делится в соцсети.

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«Всей душой с командой Хорватии» - написала Цельсиус.

Тридцатишестилетняя красотка в течение нескольких лет была женой известного хорватского футболиста Дино Дрпича, который в 2011 году выступал за украинский клуб «Волынь».

Напомним, финальный мат ЧМ-2018 состоится в воскресенье 15 июля. На московском стадионе «Лужники» команда Франции встретится со сборной Хорватии. Начало игры в 18:00.