Хабенского внесли в базу скандального сайта «Миротворец»

Скандально известный сайт «Миротворец» внес в свою базу Константина Хабенского. Актер попал туда после того, как посетил фестиваль «Алые паруса», прошедший в «Артеке».

Как сообщает ТАСС, в «Миротворце» расценили визит Хабенского на российский полуостров Крым как «сознательное нарушение границы Украины».

«Миротворец» известен тем, что на нем публикуются личные данные и адреса ополченцев Донбасса, а также журналистов, актеров, политиков и других известных личностей.

Полуостров Крым стал российским по итогам прошедшего в 2014 году референдума, на котором за воссоединение с РФ высказалось подавляющее большинство жителей региона. Официальный Киев итоги народного голосования признавать отказывается.