Хабенского внесли в базу скандального сайта «Миротворец»
В «Миротворце» расценили визит Хабенского на полуостров как «сознательное нарушение границы Украины».
Фото: Komsomolskaya Pravda/ GlobalLookPress
Скандально известный сайт «Миротворец» внес в свою базу Константина Хабенского. Актер попал туда после того, как посетил фестиваль «Алые паруса», прошедший в «Артеке».
Как сообщает ТАСС, в «Миротворце» расценили визит Хабенского на российский полуостров Крым как «сознательное нарушение границы Украины».
«Миротворец» известен тем, что на нем публикуются личные данные и адреса ополченцев Донбасса, а также журналистов, актеров, политиков и других известных личностей.
Полуостров Крым стал российским по итогам прошедшего в 2014 году референдума, на котором за воссоединение с РФ высказалось подавляющее большинство жителей региона. Официальный Киев итоги народного голосования признавать отказывается.