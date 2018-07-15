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Финал ЧМ-2018 пройдет при 30-градусной жаре

Анатолий Макаров
13:58 15.07.2018
Температура воздуха 15 июля поднимется в столице до 31 ° С.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В воскресенье, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу температура воздуха может достичь 31 градуса тепла. Так, этот день станет самым теплым с начала июля. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Гидрометцентра.

«Максимальная температура воздуха 29...31 ° С. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 м/с, при грозе порывы до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Финал ЧМ-2018 начнется 18.00 по московскому времени. Сборные Хорватии и Франции встретятся на стадионе «Лужники». По данным Гидрометцентра, температура в это время составить ровно 30 ° С, а к концу матча она незначительно понизиться – до 29 ° С.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ предупредило о сильном ветре и дожде с грозами в Москве 15 июля.

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