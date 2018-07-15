В Великобритании нашли сценарий Кубрика, считавшийся утерянным 60 лет

Профессор Бангорского университета Нэтан Абрамс, занимающийся кинематографией, обнаружил ранее неизвестный сценарий американского режиссера Стэнли Кубрика, передает The Guardian.

Сообщается, что находка является сценарием, основанным на новелле Стефана Цвейга 1913 года «Жгучая тайна». Работа над ним была практически доведена до конца еще 60 лет назад. На сценарии стоит отметка MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что в ближайшем будущем за него возьмутся кинематографисты.

В новелле Цвейга речь идет о мужчине, который пытается подружиться с десятилетним мальчиком во время отдыха на курорте для того, чтобы приблизиться к его матери.

Причины, по которым пьесу не стали экранизировать, остаются неизвестными. Издание предлагает две версии произошедших событий: либо студия не рискнула браться за слишком рискованный проект, либо работа была отложена из-за занятости Кубрика.

Стэнли Кубрик умер в 1999 году. Его лучшими работами считаются «Лолита», «Заводной апельсин», «Сияние» и «С широко закрытыми глазами».