Опубликован рейтинг самых надежных японских двигателей

Японские машины считаются одними из лучших в мире, их ценят за надежность и за качество сборки. Большая слава японским автомобилям досталась в том числе и благодаря двигателям.

Издание «Твое авто» опубликовало рейтинг самых надежных японских силовых агрегатов.

Открывает топ-5 Honda K20 VTEC, которым оснащалась Honda Civic Type-R. Речь идет о двухлитровом четырехцилиндровом двигателе, который генерирует 225 лошадиных сил. Им также комплектовались Lotus Elise, а также российские Lada.

На втором месте рейтинга находится Nissan SR20VET, который в «топовом» варианте развивал 276 лошадиных сил.

Замыкает тройку лидеров Toyota 2JZ-GTE, который применяли в разных моделях авто, в том числе и на Toyota Supra RZ.

В число самых надежных двигателей попали агрегаты от компании Toyota 3S-GTE и 3UZ-FE.