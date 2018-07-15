В Севастополе прошли шлюпочные гонки на призы командующего Черноморского флота

Около 250 моряков приняли участие в шлюпочной гонке Черноморского флота. Она прошла в Севастополе на базе Яхт-клуба ЦСКА. Главным призом стал Кубок командующего Черноморского флота.

Всего в состязании приняли участие 31 команды. За все время проведения соревнований в текущем году зафиксировано рекордное количество участвующих.

В каждую команду входят восемь человек: шесть гребцов, старшина и командир.

Морякам было необходимо преодолеть дистанцию в тысячу метров. Старт состоялся возле Памятника затопленным кораблям, а финишировали команды у моряки у мыса Хрустальный.

Всего было организовано пять заплывов. По итогам гонок лучшее время показали моряки среднего разведывательного корабля «Приазовье», второе место заняла бригада «Ковровца», а третье – крейсера «Москва».