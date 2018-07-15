Россию назвали одной из трех главных угроз для Евросоюза

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) составил доклад, в который включил рейтинг главных угроз безопасности Евросоюза. Россия в нем оказалась на втором месте.

Опережают РФ в опубликованном списке только радикально настроенные исламистские группировки. Тройку замыкает КНДР.

Авторы доклада напоминают, что еще в 2008 году Россия не входила в «антирейтинг».

Отмечается, что из всех европейских стран более всего Россию опасаются Эстония, Финляндия, Румыния, Литва и Польша. В то же время Италия, Греция, Венгрия, Португалия и Кипр отказались причислять РФ к потенциально опасным странам.

Рейтинг составлялся по итогам опроса европейских политиков и экспертов из 28 стран, а также после исследования публикаций западных СМИ и официальных документов.