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В сирийский Хомс вернулось электричество

Вадим Иванов
12:15 15.07.2018
Во время войны сети были почти полностью уничтожены.

В большей части сирийской провинции Хомс снова появилось электричество. Свет дали и в столицу региона, носящую одноименное название.

Во время войны сети были почти полностью уничтожены. Монтажники сейчас заново вкапывают столбы, чтобы вернуть энергоснабжение еще и в Хаму. Электричества в этом городе нет уже семь лет.

Власти также восстанавливают водопроводы, открывают больницы и заводы, например, по производству цемента. Он необходим не только для восстановления пострадавших домов, но и для строительства нового жилья.

Благодаря этому в Хомс активно возвращаются беженцы. Сто тысяч человек уже обустраиваются в своих прежних домах и квартирах.

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