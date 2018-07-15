«Трамп» просит денег у туристов рядом с президентским дворцом в Хельсинки

В Хельсинки рядом с президентским дворцом появилась живая скульптура президента США Дональда Трампа, требующая деньги с туристов за фото.

Как сообщает РИА Новости, золотая фигура в темных очках сидит примерно в 30 метрах от дворца, в котором 16 июля будут проходить переговоры президентов России и США. Подойдя ближе к живой скульптуре можно увидеть, что на самом деле она маленького роста, а сходство с американским лидером достигается благодаря маске Трампа.

Фигура пользуется особой популярностью у китайских туристов. Когда кто-то делает снимок рядом со скульптурой, «Трамп» левой рукой нажимает на игрушку-пищалку, одновременно показывая пальцем на коробку для монет. Когда туристы бросают туда деньги, «Трамп» машет в камеру рукой или делает знак «победы».

В настоящее время у самого дворца никаких особенных признаков подготовки саммита не заметно. На входе во дворец был установлен белый шатер, через который, скорее всего, будут заходить гости. Напротив дворца стоит еще один шатер для телекамер.

Президенты России и США планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп собираются обсудить перспективы развития отношений между странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня.