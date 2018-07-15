Самый кровавый теракт: опубликован момент взрыва на митинге в Пакистане

В Пакистане в пятницу 13 июля произошел двойной теракт, который стал самой крупной подобной трагедией в истории страны. Жертвами атаки смертников стали более 130 человек, еще 230 пострадали.

Первый взрыв прогремел в городе Банну, где погибли пять человек, второй - в округе Мастунг на предвыборном митинге, там погибло 128 человек.

Многие раненые находятся в тяжелом состоянии, сообщили медики. Момент атаки террористов попал на видео и был опубликован на портале LiveLeak.