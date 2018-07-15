В Сеть попало видео кошек, предсказавших землетрясение в Японии

В Японии, в одном из котокафе, обитатели заведения за несколько мгновений до землетрясения начали паниковать, учуяв приближающееся стихийное бедствие. Поведение животных было зафиксировано камерой видеонаблюдения заведения.

Ролик стал очень востребованным среди Интернет-пользователей и продолжает стремительно набирать популярность. Всего за несколько дней его посмотрело более миллиона человек.

На кадрах видно, как животные отдыхают на своих местах. Через несколько мгновений они начинают во что-то внимательно вслушиваться, после чего резко разбегаются по помещению. Буквально через десять секунд все посетители кафе почувствовали первые подземные толчки.

Напомним, 18 июня в Японии произошло крупное землетрясения, в результате которого пострадало около 200 человек. Несколько человек погибли.