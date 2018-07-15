Самая крупная газета Финляндии обратилась к Трампу с Путиным

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их переговорами 16 июля в Хельсинки.

Издание приводит текст с одинаковым содержанием на русском, финском и английском языках.

«Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "дух Хельсинки"», - сказано в публикации.

Журналисты издания уточняют, что в этот раз прогнозирование исхода встречи двух лидеров является сложной задачей из-за быстрых изменений, которые в последнее время происходят как в России, так и в США.

От постоянной деградации отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов никто не выигрывает, поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки - это важное событие, несмотря на все имеющиеся трудности, отмечают журналисты Helsingin Sanomat.

Авторами письма указаны два человека с одинаковой фамилией: журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне Саска Саарикоски и собственный корреспондент издания в США Лаура Саарикоски.

Напомним, президенты России и США собираются встретиться в Хельсинки 16 июля.