NASA опубликовало фото ползающих по Марсу «пауков»

Американское космическое ведомство NASA опубликовало фотографию интересного явления на поверхности Марса, похожего на «пауков».

Отмечается, что на фото запечатлены не настоящие насекомые, а так называемый «архаичный ландшафт», который образуется после того, как углекислый газ «прорывает» лед на Южном полюсе планеты. Тогда газ попадает в атмосферу и оседает темной пылью, которая со стороны напоминает ползущих пауков.

На Земле появление такого явления невозможно.

Изображения были получены 13 мая 2018 года на южной стороне планеты с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, в помощью которой проводятся исследования планеты с 2005 года.