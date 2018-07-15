МЧС предупредило о сильном ветре и дожде с грозами в Москве

В воскресенье 15 июля в Москве ожидаются дождь и гроза с порывам ветра до 15 метров в секунду. Информация об ухудшении погодных условий представлена на сайте столичного ГУ МЧС РФ.

Температура воздуха в этот день достигнет 27-29 градусов. Ожидается переменная облачность.

В ведомстве посоветовали жителям и гостям столицы быть предельно осторожными и внимательными. При возникновении чрезвычайных ситуаций стоит обращаться по телефону 101.