В Каире нашли древнюю мастерскую по бальзамированию и некрополь с драгоценностями

Специалисты нашли в Каире мастерскую, которую древние египтяне использовали для бальзамирования тела высокопоставленных особ. Она была обнаружена во время раскопок в районе Саккара, неподалеку от египетской столицы Каира. Об открытии журналистам рассказал министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Мастерская располагается на глубине 30 метров. В ней сохранились множество специализированных инструментов и сосудов, в некоторых из которых были обнаружены остатки веществ. К изучению их химического состава уже приступили специалисты.

Помимо этого, около мастерской был найден некрополь с пятью закрытыми саркофагами. В настоящий момент ученые раскрыли лишь один из них, в котором, помимо мумии, были обнаружены драгоценные украшения.

В состав группы археологов вошли специалисты из Египта и Германии.