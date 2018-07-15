Самые ленивые футболисты: как панды готовятся к финалу ЧМ-2018
На кадрах ролика видно, как панды с удовольствием играют с мячами.
В китайской провинции Сычуань детеныши панд готовятся к финалу ЧМ-2018. Видео было опубликовано в субботу.
Сотрудники парка специально к ЧМ-2018 оборудовали площадку, на которой повесили флаги стран-участниц чемпионата. В честь окончания турнира животным дали мячи. На кадрах ролика видно, как панды с удовольствием играют с футбольной атрибутикой.
Матч за главный трофей ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00.