Американский президент Дональд Трамп заявлял главе Евросовета Дональду Туску, что ему интересны мотивы политики Российской Федерации в отношении Украины, он признавался, что к самой Украине испытывает меньше энтузиазма. Об этом Туск рассказал в эфире телеканала TVN24.

«В беседах со мной Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторга относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», - заявил глава Евросовета.

Как сообщили СМИ, на саммите «Большой семерки», Трамп заявил, что Крым принадлежит России потому, что там живут русскоязычные. Кроме того, лидер Соединенных Штатов усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, отметив, что «Украина - это одна из самых коррумпированных в мире стран».

Трамп также заявлял, что не «допустил бы» воссоединения Крыма с Российской Федерацией, если бы находился на посту президента в 2014 году. При этом в случившемся он обвинил своего предшественника Барака Обаму.

Запад многократно обвинял Российскую Федерацию во вмешательстве в дела Украины. Москва заявляла, что не имеет к внутриукраинскому конфликту никакого отношения и заинтересована в преодолении Украиной экономического и политического кризиса.