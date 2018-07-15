Уникальная китайская лазерная винтовка оказалась фальшивкой

Китайская лазерная винтовка, о создании которой недавно писали СМИ, наверняка является фейком. Нынешний уровень технологий не позволяет сконструировать такое оружие. YouTube-канал Styropyro развенчал вероятность создания лазерной винтовки.

Главный вопрос, на который вряд ли смогут ответить создатели китайского «портативного лазера» - какова длина волны лазера. По просочившейся в Интернет информации, луч китайской супервинтовки способен проходить через стекло, воспламенять ткань и сжигать человеческую кожу. Но, как заявил автор канала Styropyro перечисленные материалы имеют слишком разные свойства, чтобы один лазер смог на них таким образом воздействовать.

Эксперт уверяет, чтобы поджечь форму противника, лазеру нужна мощность почти 640 Вт. Чтобы винтовка такой мощности смогла стрелять не один раз, солдату потребуется носить с собой отдельный рюкзак с батареями для подзарядки оружия.

Большинство экспертов по оружию заявляют, что создание такой винтовки - это чрезвычайно сложный процесс. Лучшие боевые лазеры мира имеют большой размер, являются энергозатратными и несовершенными. Поэтому лазерная винтовка при нынешнем уровне развития технологий остается утопией.