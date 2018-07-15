Трамп вновь нарушил этикет, рассказав журналистам о беседе с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп раскрыл темы своей беседы с королевой Великобритании Елизаветой II.

В интервью для издания The Mail on Sunday он рассказал, что одним из главных предметов разговора стал выход Великобритании из Евросоюза.

«Она сказала (и была права), что это очень сложная проблема. Я думаю, что никто и не представлял, насколько тяжелым это решение будет», - приводит Трамп слова королевы.

Помимо этого, президент выразил свое восхищение Елизаветой II, заявив, что она является «потрясающей» и «великолепной» женщиной. Отдельно Трамп отметил ее ум, проницательность и энергичность.

Тем не менее, раскрыв детали беседы, глава США вновь нарушил традиции и правила этикета, по которым темы, о которых речь велась на встречах, должны оставаться в тайне. Более того, члены королевской семьи не имеют право публично высказывать свое мнение по политическим вопросам.

Ранее Интернет-пользователи раскритиковали Дональда Трампа за нарушение этикета во время прохода ко дворцу: президент США шел слишком быстро, из-за чего королеве пришлось ускорить шаг, чтобы поспевать за своим собеседником. Позже было замечено, что Трамп и вовсе перегородил королеве дорогу, встав к ней спиной.

Встреча Дональда Трампа и Елизаветы II прошла 13 июля в Виндзорском замке.