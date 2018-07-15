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Найден простой способ справиться с депрессией

Дарья Михалина
07:20 15.07.2018
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка может помочь справиться с недугом.
Найден простой способ справиться с депрессией
Фото: imagebroker / Michaela Begsteiger / Globallookpress

Специалисты из Бразилии нашли легкий способ, как побороть депрессию. По мнению группы ученых из центра Ля Салле, для того чтобы избежать психического заболевания, человеку необходимо активно заниматься спортом.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. Было выявлено, что, вне зависимости от пола и возраста, физическая нагрузка позволяет поддерживать хорошее настроение и миновать эмоциональные срывы. Результаты своей работы ученые опубликовали в Сети.

Отмечается, что это первый глобальный метаанализ, который доказывает, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии.

Ученые надеются, что проведенное ими исследование поможет людям, страдающим от психических заболеваний, а также поспособствует популяризации здорового образа жизни.

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