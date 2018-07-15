В Сети опубликовано видео выступления Порошенко перед пустым залом

На YouTube-канале НАТО было опубликовано видеозапись выступления украинского президента Петра Порошенко перед пустым залом на саммите Североатлантического альянса во время совместного брифинга с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом.

Во время выступления Столтенберг выразил благодарность Порошенко за то, что он посетил саммит, и президент Украины в ответ поблагодарил генсека НАТО за хорошую организацию мероприятия, а также за возможность выступить на нем.

«Это абсолютно четкое признание того, что Украина - важный элемент евроатлантической безопасности», - заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал снимок с брифинга Порошенко и Столтенберга, на котором видно, что в зале почти никого не было.