Издание Die Welt обвинило немецкие СМИ в том, что они необъективно и предвзято изображают Россию и выстраивают неправильный образ страны у своих граждан.

Журналисты издания отметили, что в последнее время западные СМИ публикуют лишь информацию о бедственном положении России, ее политических и экономических проблемах. Более того, их позабавили высказывания немецких коллег о том, что чемпионат мира 2018 вновь научил россиян улыбаться и сменятся.

«Посмотрите-ка, дикари умеют смеяться», - прокомментировала заявление репортер Die Welt Катрин Шпер.

Шпер подчеркнула, что мнение Германии о том, что «Россия не достойна ЧМ» означает лишь, что Берлин по каким-то своим причинам считает себя авторитетом политической морали. Публикации коллег в издании объяснили «высокомерием» Германии.

Отмечается, что, когда в 2006 году футбольный турнир проходил в Германии, никто из российских журналистов не отзывался о стране-хозяйке в негативном ключе.