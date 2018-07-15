Глава МИД Германии рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Трампом

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag заявил, что в Германии от переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки ожидают достижения прогресса в вопросах ядерного разоружения.

Он заявил, что Германия нуждается в диалоге с Россией. И отметил, что хорошо, когда Москва и Вашингтон говорят друг с другом.

«Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения», - сказал Маас.

При этом он выразил надежду на то, что президент США во время переговоров с Путиным не пойдет на односторонние уступки.

«Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге нанесут вред и США», - добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки, завтра, 16 июля.