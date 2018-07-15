Момент обрушения автомобильного моста в Чите попал на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент обрушения поврежденного паводком моста. В воде оказались два пролета и одна опора сооружения.

По словам представителей краевого Минтерразвития, в настоящее время еще не приято решение о дальнейшей судьбе переправы.

Мост был закрыт еще 10 июля, поэтому в момент происшествия на нем никого не было.

Дожди в Забайкалье не прекращаются уже в течение месяца, из-за чего в зоне подтопления из-за разлива рек оказались десятки населенных пунктов.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на которых жилой дом, буквально сорванный с места потоком воды, плывет по реке.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком был объявлен в Забайкалье 9 июля.