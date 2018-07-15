Тереза Мэй рассказала о риске срыва процесса Brexit

Британское общество рискует сорвать Brexit, поскольку оно разрывается от разногласий, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для Mail on Sunday.

«Настало время быть практичными и прагматичными - и поддержать наш план по выводу Великобритании из Евросоюза. Если мы этого не сделаем, мы рискуем остаться без Brexit», - подчеркнула она.

В статье говорится, что выход из ЕС обеспечит Великобритании светлое будущее, восстановит национальный суверенитет страны, положит конец огромным выплатам Брюсселю, позволит проводить независимую торговую политику, а также даст создать новое экономическое партнерство с европейскими странами.

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп назвал ее жестким переговорщиком.

«Я еду в Брюссель не для того, чтобы торговать нашими национальными интересами; я еду отстаивать их. Я буду сражаться за нашу сделку по Brexit», - пояснила Мэй.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Терезу Мэй о том, что «мягкий» план Великобритании по выходу из состава ЕС может «убить» договор о свободной торговле с Соединенными Штатами.