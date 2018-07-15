«Новое поколение фашистов»: в ЛНР рассказали о вербовке детей «Правым сектором»*

«Правый сектор»* вербует детей на подконтрольной Киеву территории Донбасса и обучает их военному делу, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Учебное подразделение «Правого сектора»* организовало набор детей из неблагополучных семей для обучения практическим навыкам тактики ведения боя и выживания в условиях войны», - цитирует Марочко Луганский информационный центр.

Отбирать потенциальных кандидатов помогают украинские полицейские, которые предоставляют националистам информацию о несовершеннолетних нарушителях. После чего детям предлагается в качестве альтернативы наказанию пройти обучение на территории детского лагеря «Чайка» в Старобельске.

Марочко призвал мировую общественность разобраться в ситуации, чтобы не допустить «зарождение нового поколения фашистов в центре европейского континента».

*«Правый сектор» - запрещенное на территории РФ украинское объединение радикальных националистических организаций.