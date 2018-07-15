В Израиле заявили о минометном обстреле со стороны сектора Газа

Боевики выпустили два минометных снаряда из сектора Газа по территории Израиля, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter.

«После сирен, сработавших в региональном совете Эшколь, были зафиксированы пуски двух минометных снарядов», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел после объявления перемирия в регионе. Информацию о прекращении огня подтвердили представители движения ХАМАС, сообщает телеканал Al Arabiya. Отмечается, что посредником в переговорах выступал Египет.

В израильской армии подчеркнули, что один из снарядов, выпущенных с территории анклава, был сбит установками ПРО «Железный купол».

В ответ на действия боевиков Израиль уничтожил пусковую установку, из которой были произведены выстрелы, добавили в пресс-службе.