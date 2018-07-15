Сбербанк планирует задействовать роботов для помощи сотрудникам
Часть рабочих мест Сбербанк может заменить роботами для помощи своих сотрудников, заявил руководить лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
По его словам, роботами не планируют заменить людей, а только для увеличения производительности труда сотрудников банка. Как Ефимов рассказал РИА Новости, на трех сотрудников будет работать не три счетно-сортировочные машины, а десять подобных станка, потому что иногда увеличивается нагрузка.
Так, Ефимов пояснил, Сбербанк будет использовать роботов по пяти направлениям. Это промышленно-коллаборативная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, а также промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты. Напомним, еще в конце прошлого года глава Сбербанка Герман Греф рассказал о запуске процесса массовой роботизации. Греф сообщил, что в 2018 году банк создаст 30 роботизированных центров.