Специальное пиво в честь встречи Путина и Трампа выпустили в Финляндии

В Финляндии по случаю будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки выпустили специальное пиво.

На этой неделе в финские магазины поступило в продажу пиво, созданное пивоварней RPS Brewing, на этикетках которого изображены оба президента. Надпись на этикетке гласит: Давай разберемся как взрослые». Как пишет ТАСС, первая партия составила 10 тысяч бутылок. Стоимость бутылки пика в продаже составила 3,49 ево.

.@RPSBrewing "CEO Samuli Huuhtanen told @AP that 'a couple of good beers can help any negotiations,' especially if followed by a visit to a Finnish sauna." https://t.co/62HDKeIaEd pic.twitter.com/hahD3yr4bw