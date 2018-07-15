Специальное пиво в честь встречи Путина и Трампа выпустили в Финляндии

В Финляндии по случаю будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки выпустили специальное пиво.

На этой неделе в финские магазины поступило в продажу пиво, созданное пивоварней RPS Brewing, на этикетках которого изображены оба президента. Надпись на этикетке гласит: Давай разберемся как взрослые». Как пишет ТАСС, первая партия составила 10 тысяч бутылок. Стоимость бутылки пика в продаже составила 3,49 ево.

.@RPSBrewing "CEO Samuli Huuhtanen told @AP that 'a couple of good beers can help any negotiations,' especially if followed by a visit to a Finnish sauna." https://t.co/62HDKeIaEd pic.twitter.com/hahD3yr4bw — Bob Batz Jr. (@bobbatzjr) 14 июля 2018 г.

Алкогольный напиток можно купить как в крупных сетевых продуктовых супермаркетах, так и в маленьких магазинах по всей Финляндии. Компания рассказала, что пиво продается в Хельсинки, Эспоо, Миккели, Оулу, Йоэнсуу и других.

По словам сотрудников компании, напиток пользуется огромным спросом, поскольку во многих магазинах его уже раскупили.

Напомним, лидеры России и США встретятся в Хельсинки 16 июля.