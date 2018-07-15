В России заявили, что стране есть чем гордиться «и без граненого стакана»

Глава Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отрицает, что водка является национальной достопримечательностью, как заявили в ООН.

Он предложил показать генсеку по туризму ООН Зурабу Пололикашвили туристический маршрут, который не связан с водкой. Дело в том, что Хамзаев уверен, что России есть чем гордиться «и без граненого стакана».

По его словам, чемпионат мира по футболу в России продемонстрировал, что фанаты «абсолютно спокойны к крепкому российскому алкоголю».

«Отдельные прозападные чиновники до сих пор пытаются смаковать тему "Россия — водка — балалайка — медведи". Водка — не культура, а субкультурное явление в нашей стране», - пояснил Хамзаев РИА Новости.

Глава проекта «Трезвая Россия» подчеркнул, что страна обладает богатой культурой и традициями, поэтому ей есть что показать туристам. Хамзаев предложил показать представителю ООН уникальность России в многообразии туристических поясов – Алтай, Кавказ, Урал и Карелию.

Ранее генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили заявил, что иностранцев привлекает не только история России, но и водка. Поэтому, по его мнению, нужно ее активнее использовать для привлечения туристов.