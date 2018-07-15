Тайна знаменитого Базельского папируса раскрыта спустя четыре века

Швейцарские физики сумели раскрыть загадку Базельского папируса, о происхождении которого ученые спорили на протяжении нескольких столетий. Текст на нем был написан с двух сторон, при этом все буквы начертаны в зеркальном отражении, что не позволяло понять содержание.

Физики при помощи инфракрасных и ультрафиолетовых камер послойно просканировали артефакт и установили, что лист состоит не из одного, а из нескольких слоев папируса. После этого ученые Университета Базеля разделили листы и наконец-то смогли прочитать записи, сообщает пресс-служба заведения.

Отмечается, что начертание и содержание заметки похоже на аналогичные записи знаменитого римского врача Клавдия Галена. В Базельском папирусе описывается феномен, который он назвал «истерическим апноэ». Соответственно, это или фрагмент работ самого Галена, или чьи-то комментарии к ним.

Историки надеются, что в итоге им удастся доподлинно установить авторство записки, а также для чего она была сделана.

Так называемый Базельский папирус известен историкам с начала XVI века. Вероятно, он был привезен в Базель в составе коллекции юриста, коллекционера древностей и первого швейцарского археолога Базилиуса Амбербаха.