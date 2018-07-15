Более 1,5 тыс. человек госпитализированы за сутки из-за аномальной жары в Японии

Скорая медицинская помощь понадобилась более 1,5 тысячи человек в Японии в результате аномальной жары, которая установилась почти на всей территории страны. За один день из-за погоды погибли четыре человека.

Как пишет агентство Kyodo, четыре человека умерли от теплового удара в префектурах Сидзуока, Сига, Хиросима и Тояма.

В последние дни на большей части территории Японии сохраняется жаркая погода. Столбики термометра поднимаются до 37-38 градусов тепла. Кроме того, в пострадавших от наводнения районах не работает водоснабжение.

Синоптики отмечают, что аномальная жара будет удерживаться еще какое-то время.