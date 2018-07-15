Правительство Гаити ушло в отставку после массовых беспорядков

Президент Гаити Жовенель Моиз принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана, о чем он сообщил в Twitter.

«Премьер-министр Лафонтан передал мне прошение об отставке. Я принял отставку правительства. Пользуясь случаем, благодарю господина Лафонтана и членов кабмина за службу народу», - написал Моиз.

Как писал Associated Press, премьер Гаити ушел в отставку в связи с массовыми беспорядками в стране, которые произошли после решения кабмина о повышении цен на автомобильное топливо.