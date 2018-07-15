Трамп считает Ким Чен Ына «великой личностью»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что хорошо поладил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и назвал его отличным переговорщиком и великой личностью.

«Я очень хорошо с ним поладил, да. Он очень умный, великая личность. Он веселый и жесткий, хороший переговорщик», - сказал глава Белого дома в интервью Daily Mail.

Трамп отметил, что под его руководством США избавляются от войн по всему миру, и подчеркнул, что за последние девять месяцев в КНДР не проводились ядерные испытания, а также пуски баллистических ракет.

Ранее Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына, которое тот направил ему после прошедших в Сингапуре двусторонних переговоров.