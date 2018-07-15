Трамп: для США и других стран лучше поладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил перед саммитом в Хельсинки, что считает российского президента Владимира Путина жестким человеком, а Россию – конкурентом для США. Однако, по его словам, ему стоит поладить с Москвой.

По словам Трампа, по всей видимости, Путин из «жестких людей». Однако он его не знает, поэтому не уверен в этом полностью. При этом с Россией нужно наладить отношения. Американский лидер допустил, что ему удастся хорошо поладить с его российским коллегой, пишет газета Daily Mail.

«Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники», - пояснил Трамп.

Кроме того, подчеркнул он, для США, а также для других стран, включая Великобританию, лучше поладить с Россией, Китаем и «подобными странами».

Напомним, в понедельник, 16 июля, пройдет первая полноформатная встреча российского и американского лидеров. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной темой встречи станут российско-американские отношения.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, идеальным исходом встречи будет разморозка каналов связи по ключевым вопросам между Россией и США.