На Кубе может появиться частная собственность и президент

Республика Куба проводит конституционную реформу, в рамках которой в конце месяца новый текст Конституции отправится на рассмотрение парламента страны.

По данным издания Granma, в проекте нового главного закона Кубы предполагается признание роли рынка и новых форм собственности, включая частную, а также важности иностранных инвестиций для экономического развития страны при соблюдении надлежащих гарантий.

Также в случае утверждения новой Конституции, у островного государства появится президент и вице-президент. Глава государства будет избираться Национальным собранием Народной Власти на пять лет, при этом переизбрать его можно будет только один раз.

Также Конституция запретит дискриминацию по гендерному признаку.

Обсуждение и голосование по документу пройдет в Национальной ассамблее народной власти 21—23 июля. В случае, если изменения будут приняты парламентариями, их вынесут на всенародный референдум.