Дочь Владимира Этуша показала фото отца из больницы

Дочь советского и российского актера театра и кино Владимира Этуша опубликовала фотографию своего отца из больницы.

Елена Этуш подписала снимок «Спокуха», видимо, чтобы успокоить поклонников артиста, переживающих за его здоровье после госпитализации. На фотографии актер улыбается и машет в камеру.

В комментариях на странице Елены в Facebook, подписчики желают 96-летнему актеру скорейшего выздоровления и радуются, что он идет на поправку.

Напомним, Владимиру Этушу стало плохо на отдыхе в Италии. Он вернулся с супругой в Москву и решил провериться у врачей, после чего артиста госпитализировали в Пироговскую больницу.

Владимир Этуш сыграл более 70 ролей в театре и кино, среди котрых такие картины, как «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Неисправимый лгун».